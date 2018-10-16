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Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

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 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
1:04   16 Октября 2018
Весь мир

Антонов анонсировал выезд российских дипломатов в Сан-Франциско

Антонов анонсировал выезд российских дипломатов в Сан-Франциско

Российские дипломаты совершат консульский выезд в Сан-Франциско, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Посол заверил, что российская сторона сделает все возможное, чтобы россиянам жилось в США легче. РИА «Новости» пишут, что дипломат пообещал увеличение частоты консульских выездов. Ближайший из них состоится в течение месяца.

Антонов отметил, что российского генконсульства на западном побережье США не хватает не только как центра оказания консульских услуг, но и как центра коммуникации с политиками и бизнесменами. По его словам, Калифорния занимает особое место среди остальных штатов.

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Автор: Олег Королев

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