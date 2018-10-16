Антонов анонсировал выезд российских дипломатов в Сан-Франциско

Российские дипломаты совершат консульский выезд в Сан-Франциско, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Посол заверил, что российская сторона сделает все возможное, чтобы россиянам жилось в США легче. РИА «Новости» пишут, что дипломат пообещал увеличение частоты консульских выездов. Ближайший из них состоится в течение месяца.

Антонов отметил, что российского генконсульства на западном побережье США не хватает не только как центра оказания консульских услуг, но и как центра коммуникации с политиками и бизнесменами. По его словам, Калифорния занимает особое место среди остальных штатов.