Генпрокуратура Турции нашла доказательства гибели Хашукджи

Сотрудники Генпрокуратуры Турции нашел доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в ведомстве.

Представитель телеканала отмечает, что Хашукджи могли убить в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Турции.

Обозреватель The Washington Post пропал при странных обстоятельствах в Турции 2 октября.

Накануне группа турецких следователей вместе с представителями Саудовской Аравии вошла в консульство королевства в Стамбуле, чтобы изучить здание в рамках расследования пропажи журналиста.