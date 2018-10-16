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0:49   16 Октября 2018
Весь мир

Генпрокуратура Турции нашла доказательства гибели Хашукджи

Генпрокуратура Турции нашла доказательства гибели Хашукджи

Сотрудники Генпрокуратуры Турции нашел доказательства убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в ведомстве.

Представитель телеканала отмечает, что Хашукджи могли убить в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Турции.

Обозреватель The Washington Post пропал при странных обстоятельствах в Турции 2 октября.

Накануне группа турецких следователей вместе с представителями Саудовской Аравии вошла в консульство королевства в Стамбуле, чтобы изучить здание в рамках расследования пропажи журналиста.

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Автор: Олег Королев
#турция #саудовская аравия #хашукджи

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