Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне

Прохожане РПЦ не смогут молиться на греческой горе Афон из-за разрыва между Московским и Константинопольским патриархатами, сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Он уточнил, что Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата.

По словам Волкова, верующие РПЦ не смогут находиться на богослужениях, причащаться, молиться, а также участвовать в любых таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя. Запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не пересмотрит свою позицию по автокефалии УПЦ.

В понедельник в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором священники признали невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольским патриархатом..