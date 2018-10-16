Мы в соц.сетях:
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

Кандидаты в правительство Хабаровского края должны сдать экзамен

 «Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября

«Бабье лето» сменится осенью в России 20 октября
Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

Ярош отозвал два батальона с линии фронта в Донбассе

 В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В ЛНР рассказали о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

Украинский Су-27 выиграл условный бой с американским F-15

 США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности

США и Кореи начали переговоры по демилитаризации Зоны совместной безопасности
0:23   16 Октября 2018
Весь мир

Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне

Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне

Прохожане РПЦ не смогут молиться на греческой горе Афон из-за разрыва между Московским и Константинопольским патриархатами, сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Он уточнил, что Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата.

По словам Волкова, верующие РПЦ не смогут находиться на богослужениях, причащаться, молиться, а также участвовать в любых таинствах, которые будут проводиться в храмах под юрисдикцией Константинополя. Запрет будет действовать до тех пор, пока Константинополь не пересмотрит свою позицию по автокефалии УПЦ.

В понедельник в Минске прошло заседание Синода Русской православной церкви, на котором священники признали невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольским патриархатом..

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#рпц #константинопольский патриархат #гора афон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...