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Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

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 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

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22:48   15 Октября 2018
Россия

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

Константинопольский патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию по украинскому расколу и лидеру самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарету Денисенко, который был предан анафиме в РПЦ. Об этом заявил Синод РПЦ.

Заседание синода РПЦ состоялось в понедельник в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В специальном заявлении его участников сказано о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью по причине ее действий вокруг ситуации с православной церковью на Украине.

На минувшей неделе Константинополь объявил о «восстановлении в архиерейском или иерейском чине» лидеров раскола на Украине и их приверженцев, а также о «возвращении их верующих в церковное общение».

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Автор: Алла Ларионова
#рпц #упц #константинополь

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