РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

Константинопольский патриархат по политическим мотивам изменил свою позицию по украинскому расколу и лидеру самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарету Денисенко, который был предан анафиме в РПЦ. Об этом заявил Синод РПЦ.

Заседание синода РПЦ состоялось в понедельник в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В специальном заявлении его участников сказано о разрыве евхаристического общения с Константинопольской церковью по причине ее действий вокруг ситуации с православной церковью на Украине.

На минувшей неделе Константинополь объявил о «восстановлении в архиерейском или иерейском чине» лидеров раскола на Украине и их приверженцев, а также о «возвращении их верующих в церковное общение».