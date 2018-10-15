Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Глава комиссии по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия, депутат Государственной Думы Константин Затулин заявил, что прекращение общения РПЦ и Константинополя — травма для православия.

Об этом сообщает РИА Новости. Он указал, что это может коснуться отношений России и Греции. Депутат подчеркнул, что выбор о прекращении общения церквей сделал именно Константинопольский патриархат, которого поддержал Запад, в частности государственный департамент США.

«Это очень важное и трагическое событие в жизни православия», — указал Затулин.

Глава отметил, что западные СМИ «вовсю преувеличивает роль Константинополя». Он привел в пример слова изданий о том, «что он глава мирового православия, то есть речь идет о присвоении ему тех функций, которых у константинопольского патриарха не было со времен падения Византийской империи».

Политик возглавляет комиссию по международной политике Межпарламентской Ассамблеи Православия и такие события ставят под вопрос дальнейшего существования организации.

Ранее глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что на заседании Священного синода было принято решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, а также признал ее каноничной, как и Украинскую автокефальную православную церковь. Патриархат также аннулировал указ предстоятеля поместной православной церкви о передаче Киевской митрополии Москве.