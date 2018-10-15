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 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

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22:25   15 Октября 2018
Весь мир

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в сирийском районе Эль-Бахра.

Он рассказал, что 13 октября боевики напали на лагерь беженцев, захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей. Мирные жители могут быть использованы в качестве живого щита при возможном наступлении демократических сил республики, подчеркнул генерал-лейтенант. Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований решить проблему мирным способом и отказаться от вооруженных провокаций. 

* ИГ, Исламское государство — террористическая группировка, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#игил #заложники

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