Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил, что боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в сирийском районе Эль-Бахра.

Он рассказал, что 13 октября боевики напали на лагерь беженцев, захватили в плен и вывезли в Хаджин 130 семей. Мирные жители могут быть использованы в качестве живого щита при возможном наступлении демократических сил республики, подчеркнул генерал-лейтенант. Российский центр по примирению призвал командиров незаконных вооруженных формирований решить проблему мирным способом и отказаться от вооруженных провокаций.

* ИГ, Исламское государство — террористическая группировка, запрещена на территории России.