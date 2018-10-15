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22:26   15 Октября 2018
Россия

РПЦ заявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

РПЦ заявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) полностью разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он отметил, что данное решение является вынужденным, так как к нему вели последние действия Константинопольского патриархата. Однако митрополит выразил надежду на то, что Константинополь в итоге изменит отношение к выдаче автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). Пока антиканоничные решения Константинополя остаются в силе, заявил Иларион, РПЦ не может сохранять отношения с ним.

Стоит отметить, что из-за разрыва отношений прихожане РПЦ не смогут больше проходить причастие в храмах Константинопольского патриархата.

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Автор: Алла Ларионова
#рпц #упц #константиполь

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