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22:12   15 Октября 2018
Россия

Медведев встретится с Меркель и Юнкером

Медведев встретится с Меркель и Юнкером

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита АСЕМ, который пройдет 18-19 октября в Брюсселе.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба российского правительства. Отмечается, что премьер РФ проведет ряд двусторонних встреч в ходе форума «Европа-Азия» (АСЕМ) в Бельгии. В рамках мероприятия Медведева также проведет встречи с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем, а такдже с камбоджийским премьером Хун Сеном.

Во время встреч планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в инвестиционной, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и прочих сферах и реализация совместных проектов с этими государствами.

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Автор: Алла Ларионова
#медведев #саммит #асем

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