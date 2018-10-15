Правительство внесет в Госдуму поправки в закон о гособоронзаказе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о внесении поправок в закон о гособоронзаказе в Государственную Думу РФ. Законопроект находится в открытом доступе на сайте правительства.

В документе предложены поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в сфере государственного оборонного заказа. Кабинет министров предлагает ввести административную ответственность за несоблюдение законодательства о контрактной системе в государственных закупках при выборе поставщика, подрядчика или исполнителя путем проведения аукциона или конкурса.

Также в документе имеется дополнение статьи КоАП «Нарушение порядка заключения, изменения контракта» — на должностных лиц, которые внесли непредусмотренные законом поправки в контракт по гособоронзаказу, распространяется административная ответственность.