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 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
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 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
21:50   15 Октября 2018
Весь мир

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Сауд ситуацию пропажи саудовского журналиста Джамала Хашогги, которого также в СМИ называют Джамаль Хашкаджи.

Американский глава написал об этом в Twitter. Король не знает, что могло произойти с гражданином Саудовской Аравии, указано в сообщении. Также Сауд сообщил Трампу, что королевство тесно сотрудничает с Турцией в расследовании пропажи.

 

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео вылетел в Саудовскую Аравию из-за инцидента. Он встретится с главой королевства.

Представитель СМИ пропал 2 октября. Хашогги известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии. В день пропажи он находился в генеральном консульстве королевства для получения документов о разводе. Однако из здания он так и не вернулся.

Власти страны ведут розыск. Министерство иностранных дел Турции вызвали посла Саудовской Аравии для получения информации о местоположении журналиста, однако посол ответил, что он не владеет данными. Турецкие власти считают, что его убили. Американские СМИ говорят о том, что убийство было спланировано заранее, а преступление организовано 15 саудоаравийцами. Турецкая полиция проверяет версию, согласно которой тело журналиста могли растворить в кислоте.

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Автор: Анна Манц
#сша #трамп #пропажа #журналист #сауд

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