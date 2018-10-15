Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Сауд ситуацию пропажи саудовского журналиста Джамала Хашогги, которого также в СМИ называют Джамаль Хашкаджи.

Американский глава написал об этом в Twitter. Король не знает, что могло произойти с гражданином Саудовской Аравии, указано в сообщении. Также Сауд сообщил Трампу, что королевство тесно сотрудничает с Турцией в расследовании пропажи.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 октября 2018 г.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео вылетел в Саудовскую Аравию из-за инцидента. Он встретится с главой королевства.

Представитель СМИ пропал 2 октября. Хашогги известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии. В день пропажи он находился в генеральном консульстве королевства для получения документов о разводе. Однако из здания он так и не вернулся.

Власти страны ведут розыск. Министерство иностранных дел Турции вызвали посла Саудовской Аравии для получения информации о местоположении журналиста, однако посол ответил, что он не владеет данными. Турецкие власти считают, что его убили. Американские СМИ говорят о том, что убийство было спланировано заранее, а преступление организовано 15 саудоаравийцами. Турецкая полиция проверяет версию, согласно которой тело журналиста могли растворить в кислоте.