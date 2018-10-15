Мы в соц.сетях:
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
22:00   15 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал отказ от участия в выборах главы Украины в следующем году лидера неонационалистической партии «Свобода»* (запрещена в РФ) Олега Тягнибока, а также его поддержку кандидатуры замглавы партии Руслана Кошулинского.

Эксперт в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» заметил, что у Кошулинского вряд ли есть есть какие-то шансы на выдвижение. Националисты  должны участвовать потому что хотят пройти в парламент осенью следующего года, заметил он. Потому, пояснил политолог, им нужен кто-то, у кого нет такого негативного имиджа, как у Тягнибока. Однако новый кандидат, по мнению Погребинского, не является ярким. В силу этих факторов, вероятно, что украинские националисты вскоре пойду на объединение, считает эксперт.

*Запрещена в России решением Верховного суда.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#украина #эксперт #тягнибок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...