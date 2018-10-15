Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал отказ от участия в выборах главы Украины в следующем году лидера неонационалистической партии «Свобода»* (запрещена в РФ) Олега Тягнибока, а также его поддержку кандидатуры замглавы партии Руслана Кошулинского.

Эксперт в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» заметил, что у Кошулинского вряд ли есть есть какие-то шансы на выдвижение. Националисты должны участвовать потому что хотят пройти в парламент осенью следующего года, заметил он. Потому, пояснил политолог, им нужен кто-то, у кого нет такого негативного имиджа, как у Тягнибока. Однако новый кандидат, по мнению Погребинского, не является ярким. В силу этих факторов, вероятно, что украинские националисты вскоре пойду на объединение, считает эксперт.

*Запрещена в России решением Верховного суда.