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21:32   15 Октября 2018
Весь мир

Эстония построит границу с Россией к 2026 году

Эстония построит границу с Россией к 2026 году

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что окончание строительства границы с Россией планируется к 2026 году. Общая стоимость проекта составляет около 320 миллионов евро.

Он указал, что до 2020 года закончатся подготовительные работы, а так же будет разработан проект обустройства границы. Строительство будет разделено на три сектора: река Нарва, озера и участки земли. Он подчеркнул, что на территории суши строительство будет происходить не сразу по всей длине в 136 километров, а по отрезкам. Это необходимо, «чтобы на примере одного участка можно было учиться обустраивать последующие».

Бюджет проекта составляет около 320 миллионов евро. 250 миллионов будет выделено на работы и обустройство границы, оставшиеся 70 миллионов евро — уход за инфраструктурой на период строительства. Поскольку проект станет одновременно и внешней границей Европейского Союза, то возможно и финансирование с его стороны, отметил Ратас.

Эстонское правительство утвердило проект в 2016 году. Глава министерства внутренних дел страны Ханно Певкур говорил, что граница будет «самой современной в Евросоюзе». Сотрудников пограничных служб снабдят камерами слежения и беспилотниками.

Границы между Россией и Эстонией не существует в юридическом плане. Договор о разделении, который подписали главы министерств иностранных дел стран в феврале 2014 года, находится на стадии ратификации в парламентах сторон.

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Автор: Анна Манц
#евросоюз #эстония #граница #ратас

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