Белорусская православная церковь прекратила общение с Константинополем

Белорусская православная церковь присоединилась к решению РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он указал, что БРЦ присоединилась к решению, так как является частью Русской православной церкви. Митрополит подчеркнул, что прекращение общения распространяется на всю ветвь РПЦ. Об этом он заявил СМИ на брифинге после заседания Священного синода, которое прошло в Минске.

Ранее председатель заявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом из-за неканонических действий. 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, а также признал ее каноничной, как и Украинскую автокефальную православную церковь.