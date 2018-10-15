Мы в соц.сетях:
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
21:12   15 Октября 2018
Россия

Белорусская православная церковь прекратила общение с Константинополем

Белорусская православная церковь прекратила общение с Константинополем

Белорусская православная церковь присоединилась к решению РПЦ о прекращении евхаристического общения с Константинополем. Об этом сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он указал, что БРЦ присоединилась к решению, так как является частью Русской православной церкви. Митрополит подчеркнул, что прекращение общения распространяется на всю ветвь РПЦ. Об этом он заявил СМИ на брифинге после заседания Священного синода, которое прошло в Минске.

Ранее председатель заявил о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом из-за неканонических действий. 11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, а также признал ее каноничной, как и Украинскую автокефальную православную церковь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#украина #белоруссия #церковь #рпц #константинополь #бпц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...