Следователи прибыли в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле по делу пропавшего журналиста

Группа следователей из Турции вечером пришла к консульству Саудовской Аравии в Стамбуле для проведения следственных мероприятий по делу об исчезнувшем саудовском журналисте Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, журналист исчез 2 октября. Он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал. Хашкаджи известен критикой в адрес правительства Саудовской Аравии.

Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил, что страна получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генерального консульства в Стамбуле по делу об исчезновении журналиста.

Турецкие правоохранители уже всерьез рассматривают версию, что тело Хашкаджи могли растворить в кислоте.