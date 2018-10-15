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20:43   15 Октября 2018
Весь мир

КНР может законодательно утвердить систему социального рейтинга

КНР может законодательно утвердить систему социального рейтинга

Китайские СМИ со ссылкой на юридическую ассоциацию Китайкой Народной Республики сообщают о возможном введении системы социального рейтинга на законодательном уровне в течении ближайших трех лет.

По данным, законопроект с предложением входит в законодательную программу Всекитайского собрания народных представителей. Заместитель председателя юридической ассоциации Китая Ляо Юнъань указал, что основа изменений в обществе — это добросовестность и система, «решив это можно снизить трансакционные издержки».

Система социального рейтинга вводит оценку действиям гражданина. Люди с позитивным рейтингом будут получать скидки, им будет проще получить работу или поступить в образовательное учреждение. Баллы сгорают за нарушение правил общественного порядка. Так, люди с отрицательным рейтингом могут попасть в черные списки, не смогут получить кредит или приобрести билеты на поезд или самолет.

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Автор: Анна Манц
#законопроект #китай #кнр

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