КНР может законодательно утвердить систему социального рейтинга

Китайские СМИ со ссылкой на юридическую ассоциацию Китайкой Народной Республики сообщают о возможном введении системы социального рейтинга на законодательном уровне в течении ближайших трех лет.

По данным, законопроект с предложением входит в законодательную программу Всекитайского собрания народных представителей. Заместитель председателя юридической ассоциации Китая Ляо Юнъань указал, что основа изменений в обществе — это добросовестность и система, «решив это можно снизить трансакционные издержки».

Система социального рейтинга вводит оценку действиям гражданина. Люди с позитивным рейтингом будут получать скидки, им будет проще получить работу или поступить в образовательное учреждение. Баллы сгорают за нарушение правил общественного порядка. Так, люди с отрицательным рейтингом могут попасть в черные списки, не смогут получить кредит или приобрести билеты на поезд или самолет.