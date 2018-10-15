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Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
20:29   15 Октября 2018
Россия

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось в Сочи

Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось в Сочи

В Сочи состоялось открытие XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век».

Заседание будет проходит с 15 по 18 октября. В дискуссии поучаствуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего ожидается около 60 выступлений. Также пройдет церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лу Кан сообщил, что член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи посетит Россию 17-19 октября для участия в 15-м ежегодном заседании.

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Автор: Анна Манц
#сочи #валдай

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