Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось в Сочи

В Сочи состоялось открытие XV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Темой мероприятия стала «Россия: программа на XXI век».

Заседание будет проходит с 15 по 18 октября. В дискуссии поучаствуют более 50 гостей, в частности представители российских министерств, дипломаты, международные эксперты, общественные деятели, геополитики и военные исследователи. В первый день прошла презентация доклада «Жизнь в осыпающемся мире», всего ожидается около 60 выступлений. Также пройдет церемония награждения премией «Валдай», которая была учреждена в 2016 году.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Лу Кан сообщил, что член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи посетит Россию 17-19 октября для участия в 15-м ежегодном заседании.