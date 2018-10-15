Первый благотворительный турнир по кикеру среди юристов прошел в Москве

В субботу, 13 октября в Москве прошел Первый благотворительный турнир по спортивному кикеру среди юристов. Мероприятие состоялось под эгидой Федерации спортивного кикера (ФСК), при поддержке комиссии Мосгордумы по физкультуре, спорту и молодежной политике, а также Российского арбитражного центра, Палаты налоговых консультантов и сообщества юристов Blockchain Lawyers.

Открыл турнир председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов. Во время своей речи он напомнил о том, как данное спортивное мероприятие важно для Москвы. Турнир внесли более 200 человек посетило. В мероприятии участвовали 27 команд (1 команда – 2 человека), которые поборолись за звание лучшей команды по кикеру.

Свои команды выставили: Московская городская нотариальная палата, Палата налоговых консультантов, Институт сравнительного правоведения, Salomons, РПА Минюста России, «Шевела и партнеры», Эффективные бизнес ресурсы, Taxology, Questa Consulting, Blockchain Lawyers, Зайбейда и партнеры, Железников и партнеры, СТРИМ, адвокатское бюро «Слово и дело», экспертная группа «VETA», Институт бизнес-права МГЮА, Enforce Law, адвокатское бюро «Слово и дело», Enforce Law, Шевела и партнеры, Мареев и партнеры, Артель и многие другие.

В результате победу одержала команда Института бизнес-права МГЮА, на втором месте оказалась команда Московской коллегии адвокатов «Железников и партнеры», а третье место досталось команде «VETA», адвокатскому бюро «Слово и дело», Enforce Law, «Шевела и партнеры».

Со-организатор турнира, управляющий партнер юридической компании «Эффективные бизнес ресурсы» Александр Журавлев отметил, как хорошо иметь возможность в неформальной обстановке провести время в кругу коллег, а также получить удовольствие от игры. Однако главной целью мероприятие является помощь Фонду и его миссии - борьбы с инсультом. Организаторы решили, что турнир удался, а потому решили провести серию подобных мероприятий.

Как отметил еще один со-организатор турнира, партнера компании «Taxology» Михаил Успенский, в данном турнире приняли участие яркие представители юридического сообщества столицы. Он напомнил, что все они представляют профессиональные объединения, некоммерческие организации и известные юридические компании.

Со-организатор турнира, управляющий партнер компании «Questa Consulting», Андрей Третьяков напомнил, что коллегам помимо юриспруденции нужно заниматься и здоровьем. Статистика инсультов, заметил он, очень плохая, так как их количество увеличивается. Третьяков поблагодарил всех участников и гостей мероприятия за поддержку проекта.

Параллельно с турниром прошла насыщенная образовательная программа, в ходе которой были раскрыты способы снижения риска инсультов и инфарктов, а также секреты правильного питания и другие правила ведения здорового образа жизни.

Все собранные средства в рамках турнира будут направлены в Фонд «ОРБИ» на помощь людям после инсульта, таким как пятилетний мальчик из города Самары, перенесший инсульт спинного мозга - Валеев Владимир. Директор по развитию Фонда Екатерина Милова поблагодарила организаторов турнира за их инициативу и отличную организацию мероприятия.

Спонсорами и со-организаторами турнира стали юридические фирмы Taxology, Questa Consulting, Эффективные бизнес ресурсы, СТРИМ, Salomons, «Шевела и партнеры», а также ряд физических лиц.