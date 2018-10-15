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 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
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20:12   15 Октября 2018
Россия

РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что на заседании Священного синода было принято решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Об этом он заявил СМИ на брифинге после мероприятия. Синод РПЦ приостановил общение еще месяц назад, после того, как Константинополь заявил о правах на Украину и направил экзархов для подготовки к автокефалии. Также русская церковь заявляла, что Московский патриархат будет вынужден разорвать отношения, если неканонические шаги продолжатся.

11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, а также признал ее каноничной, как и Украинскую автокефальную православную церковь. Патриархат также аннулировал указ предстоятеля поместной православной церкви о передаче Киевской митрополии Москве.

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Автор: Анна Манц
#рпц #константинополь

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