РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что на заседании Священного синода было принято решение о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Об этом он заявил СМИ на брифинге после мероприятия. Синод РПЦ приостановил общение еще месяц назад, после того, как Константинополь заявил о правах на Украину и направил экзархов для подготовки к автокефалии. Также русская церковь заявляла, что Московский патриархат будет вынужден разорвать отношения, если неканонические шаги продолжатся.

11 октября Константинопольский синод снял анафему с лидера «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, а также признал ее каноничной, как и Украинскую автокефальную православную церковь. Патриархат также аннулировал указ предстоятеля поместной православной церкви о передаче Киевской митрополии Москве.