Турчак требует от Минкультуры запретить комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак потребовал от Минкульта не выдавать прокатное удостоверение комедийному фильму Алексея Красовского «Праздник», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата.

Действие кинокомедии разворачивается в блокадном Ленинграде.

«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город. Съемки такого "фильма" - это глумление над историей нашего народа, есть темы, над которыми нельзя шутить»— заявил Турчак.

Турчак обратился к главе Министерства культуры Владимиру Мединскому. Депутат потребовал «ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине».

«Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию - это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания. Верх цинизма - снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек», — заявил Турчак.

Режиссер фильма Алексей Красовский ранее сообщил ТАСС, что картину планируют выпустить на экраны в 2019 году. В фильме рассказывается история привилегированной семьи,живущей в блокадном Ленинграде. Она собирается встречать новый 1942 год с гостями.

Сюжет фильма вызвал споры об этичности совмещения темы блокады — одной самых трагических страниц истории — с комедийным жанром.

Комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей также намерена обратиться в Минкультуры для дополнительной оценки киноленты.