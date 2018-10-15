Турчак требует от Минкультуры запретить комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде
Секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак потребовал от Минкульта не выдавать прокатное удостоверение комедийному фильму Алексея Красовского «Праздник», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата.
Действие кинокомедии разворачивается в блокадном Ленинграде.
«Сейчас говорю не как политик, а как ленинградец, бабушка которого пережила блокаду и защищала город. Съемки такого "фильма" - это глумление над историей нашего народа, есть темы, над которыми нельзя шутить»— заявил Турчак.
Турчак обратился к главе Министерства культуры Владимиру Мединскому. Депутат потребовал «ни при каких обстоятельствах не выдавать прокатное удостоверение данной «картине».
«Превращать человеческую трагедию в фарс и комедию - это уже не искусство, это кощунство за гранью человеческого понимания. Верх цинизма - снимать комедии о событиях, где погибли, по разным данным, от 400 тыс. до 1,5 млн человек», — заявил Турчак.
Режиссер фильма Алексей Красовский ранее сообщил ТАСС, что картину планируют выпустить на экраны в 2019 году. В фильме рассказывается история привилегированной семьи,живущей в блокадном Ленинграде. Она собирается встречать новый 1942 год с гостями.
Сюжет фильма вызвал споры об этичности совмещения темы блокады — одной самых трагических страниц истории — с комедийным жанром.
Комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей также намерена обратиться в Минкультуры для дополнительной оценки киноленты.