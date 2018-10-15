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20:39   15 Октября 2018
Россия

Источник назвал две вероятные причины аварии «Союза»

Источник назвал две вероятные причины аварии «Союза»

Госкомиссия по расследованию аварии ракеты «Союз-ФГ» рассматривает версии технических отказов, а не осознанного вредительства в качестве главных.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, одна из возможных версии аварии — отказ центрального датчика. Предварительно, один из боковых блоков первой ступени врезался в центральный блок. Это могло произойти из-за того, что пирозамок не сработал, в том числе, из-за неполадок в центральном датчике.

Кроме того, собеседник агенства рассказал о версии неисправности самого пиропатрона.

«Если причина окажется в датчике, то предстоит проверить полный цикл этапа сборки ракеты на Байконуре. Потенциально при сборке он мог получить повреждение и не сработать, однако датчик мог поступить в неисправном виде и от субподрядчика, однако тогда контроль на заводе он бы вряд ли прошел», — сказал источник.

Источник назвал две вероятные причины аварии «Союза»

Напомним, 11 октября на стартае ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» и экипажем МКС произошла авария. Она стала стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике​​​.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно приземлились на территории Казахстана. Никто не пострадал.

Госкомиссия во главе с директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным продолжает расследование инцидента. До выяснения причин авария приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.

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Автор: Арсений Аскольский
#авария #байконур #роскосмос #союз #союз-фг

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