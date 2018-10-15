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 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

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 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

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19:53   15 Октября 2018
Россия

Телеканал «360» представил новую студию

Телеканал «360» представил новую студию

Телеканал «360» обновил студию, которая четыре года назад досталась им от коллег из Russia Today. Если раньше преобладали мягкие пастельные цвета и округлые очертания, то теперь это строгий и холодный стиль с резкими углами.

Об обновлениях рассказал сам телеканал «360». Студия разработана для мультиформатного вещания. Подача новостей будет влиять на внешний вид помещения. Также установлен информационный экран, на котором будет транслироваться погода.

Генеральный директор телеканала Вячеслав Духин отметил, что новый облик «в духе современных новостей». Студия создавалась два месяца по проекту новостной команды. Беспрерывная сборка длилась неделю. На видео представлена ускоренная версия работ.

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Автор: Анна Манц
#видео #телеканал #студия #360

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