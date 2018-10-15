Телеканал «360» представил новую студию

Телеканал «360» обновил студию, которая четыре года назад досталась им от коллег из Russia Today. Если раньше преобладали мягкие пастельные цвета и округлые очертания, то теперь это строгий и холодный стиль с резкими углами.

Об обновлениях рассказал сам телеканал «360». Студия разработана для мультиформатного вещания. Подача новостей будет влиять на внешний вид помещения. Также установлен информационный экран, на котором будет транслироваться погода.

Генеральный директор телеканала Вячеслав Духин отметил, что новый облик «в духе современных новостей». Студия создавалась два месяца по проекту новостной команды. Беспрерывная сборка длилась неделю. На видео представлена ускоренная версия работ.