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19:48   15 Октября 2018
Россия

РАНХиГС запускает курсы для чиновников по управлению в цифровой экономике

РАНХиГС запускает курсы для чиновников по управлению в цифровой экономике

Высшая школа управления РАНХиГС совместно с АНО «Цифровая экономика», Аналитическим центром (АЦ) при правительстве РФ, Центром стратегических разработок и Сбербанком откроют курсы по управлению в цифровой экономике для чиновников.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АНО «Цифровая экономика».

Программу повышения квалификации для госслужащих откроют 18 октября. В рамках обучения чиновники в команде поработают над созданием управленческих решений в экономике данных. Также они будут решать задачи для моделирования кейсов цифровой трансформации.

РАНХиГС запускает курсы для чиновников по управлению в цифровой экономике

Обучение для госслужащих бесплатное. Курс продлится шесть дней, после этого обучающиеся еще месяц будут проходить онлайн-модуль.

«Мы считаем подготовку лидеров цифровой трансформации одним из ключевых направлений развития цифровой экономики в стране», — сказал Андрей Сельский, директор по направлению «Кадры и образование» АНО «Цифровая экономика».  

Он подчеркнул, что в рамках работы с регионами организация уже собрала множество кейсов успешно осуществленных преобразований.

«Мы рады, что можем поддержать программу РАНХиГС, в том числе методически — поделившись этими лучшими практиками», — сообщил Сельский.

Согласно планам, в первом потоке программу пройдут 200 человек: по пять из 40 регионов РФ. Во втором наборе, который произойдет весной следующего года, ожидается 800 человек.

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Автор: Арсений Аскольский
#чиновники #курсы #цифровая экономика #ранхигс

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