Нетаньяху: Дружба с Путиным важна для безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что высоко ценит дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Такое заявление он сделал на открытии зимней сессии израильского парламента (Кнессета), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

«Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение», — сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, это позволяет стране справляться с труднейшими вызовами в регионе. Дружба России и Израиля важна безопасности государства, подчеркнул Нетаньяху.

Даже после катастрофы с российским самолетом Ил-20 в Сирии главы государств уже минимум три раза общались по телефону.

Напомним, Минобороны РФ 17 сентября сообщило о крушении российского самолета Ил-20. Он возвращался на авиабазу «Хмеймим» и находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, когда его подбили. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты САР в Латакии.

Израиль не согласен с версией МО РФ о гибели Ил-20, согласно которой военные использовали российский самолет как щит и не предупредили заблаговременно о своих действиях.