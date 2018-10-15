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19:21   15 Октября 2018
Россия

Нетаньяху: Дружба с Путиным важна для безопасности Израиля

Нетаньяху: Дружба с Путиным важна для безопасности Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что высоко ценит дружеские отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Такое заявление он сделал на открытии зимней сессии израильского парламента (Кнессета), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

«Я поддерживаю постоянную прямую связь с президентом России Владимиром Путиным и очень ценю наши дружеские отношения и взаимное уважение», — сказал Нетаньяху. 

По словам израильского премьера, это позволяет стране справляться с труднейшими вызовами в регионе. Дружба России и Израиля важна безопасности государства, подчеркнул Нетаньяху.

Даже после катастрофы с российским самолетом Ил-20 в Сирии главы государств уже минимум три раза общались по телефону.

Нетаньяху: Дружба с Путиным важна для безопасности Израиля Напомним, Минобороны РФ 17 сентября сообщило о крушении российского самолета Ил-20. Он возвращался на авиабазу «Хмеймим» и находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, когда его подбили. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали объекты САР в Латакии.

Израиль не согласен с версией МО РФ о гибели Ил-20, согласно которой военные использовали российский самолет как щит и не предупредили заблаговременно о своих действиях.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #израиль #нетаньяху #ил-20

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