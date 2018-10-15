Мы в соц.сетях:
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
19:12   15 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока​​​ заявила, что в республике с начала военного конфликта в Донбассе погибли 34 ребенка. По ее словам, девочка 2001 года рождения стала 34 жертвой «украинской агрессии на территории ЛНР».

Народная милиция республики сообщала, что украинские силовики обстреляли поселок Марьевка. Погибли мать и дочь. Генеральная прокуратура ЛНР включила факт гибель женщины и ребенка в уголовное дело против вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

По информации Генпрокуратуры ЛНР, неустановленные лица ВСУ, добровольческие батальоны и наемные вооруженные лица, выступающие на стороне Киева, применили запрещенные средства и методы ведения войны. В республике назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы, чтобы установить обстоятельства гибели людей.

ЛНР сформировала общественную организацию «Мемориал», защищающую права жителей республики в международных инстанциях. Заместитель министра иностранных дел республики добавила, что организация направила иск в международные инстанции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #лнр #луганск #народная милиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...