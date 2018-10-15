Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока​​​ заявила, что в республике с начала военного конфликта в Донбассе погибли 34 ребенка. По ее словам, девочка 2001 года рождения стала 34 жертвой «украинской агрессии на территории ЛНР».

Народная милиция республики сообщала, что украинские силовики обстреляли поселок Марьевка. Погибли мать и дочь. Генеральная прокуратура ЛНР включила факт гибель женщины и ребенка в уголовное дело против вооруженных сил Украины, передает РИА Новости.

По информации Генпрокуратуры ЛНР, неустановленные лица ВСУ, добровольческие батальоны и наемные вооруженные лица, выступающие на стороне Киева, применили запрещенные средства и методы ведения войны. В республике назначили судебно-медицинскую и взрыво-техническую экспертизы, чтобы установить обстоятельства гибели людей.

ЛНР сформировала общественную организацию «Мемориал», защищающую права жителей республики в международных инстанциях. Заместитель министра иностранных дел республики добавила, что организация направила иск в международные инстанции.