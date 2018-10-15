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20:01   15 Октября 2018
Весь мир

Захвативший заложницу на вокзале в Кельне был сторонником ИГ

Захвативший заложницу на вокзале в Кельне был сторонником ИГ

Злоумышленник, захвативший в понедельник заложницу на главном железнодорожном вокзале Кельна, являлся сторонником террористической организации «Исламское государство»* (ИГ, запрещена в России). 

Об этом сообщают FOCUS Onlain со ссылкой на осведомленный источник. 

Нападавший был ранен стражами порядка в ходе спецоперации. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Женщина, которую он удерживал, получила ранение. Также ранена была девочка, случайно оказавшаяся рядом.

Ранее местные СМИ сообщили, что неизвестный вступил в конфликт с женщиной в аптеке, которая находится прямо здании вокзала, и взял ее в заложники. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции эвакуировали людей, а также оцепили территорию.

*Террористическая группировка, запрещенная в РФ решение Верховного суда

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Автор: Алла Ларионова
#иг #полиция #кельн

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