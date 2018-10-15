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18:54   15 Октября 2018
Россия

РФ и Белоруссия согласовали балансы поставок продовольствия на 2019 год

РФ и Белоруссия согласовали балансы поставок продовольствия на 2019 год

Россия и Белоруссия во рамках V Форума регионов стран подписали балансы поставок продовольствия на 2019 год на общую сумму 3 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода РБ Алексея Богданова.

«Во время пятого форума регионов Беларуси и России, который прошел 10−12 октября в Могилеве, стороны подписали балансы взаимных поставок продовольствия на 2019 год на 3 миллиарда долларов», — сообщил Богданов.

По словам представителя ведомства, Минск и Москва серьезно продвинулись в вопросе двусторонних поставок за последние годы. Богданов подчеркнул, что российская сторона не может не учитывать интересы своих производителей. 

Он рассказал, что Белоруссия снизит поставки в РФ  сырья в виде сухого и концентрированного молока, однако немного увеличит объемы поставок готовой  молочной продукции. Ранее белоруссов обвиняли в поставках более дешевого сырья на рынок РФ . Из-за этого российское сырье стало дороже белорусского.

«Здесь пока объективность на нашей стороне. Но вместе с тем в рамках последней встречи с российскими коллегами и разработки балансов на 2019 год мы со всей ответственностью заявляем, что мы друг друга услышали и нашли гармонию», — сказал представитель министерства.

Балансы также предусматривают повышение экспорта российского продовольствия в Белоруссию.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #белоруссия #поставки #продовольствие #сырье

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