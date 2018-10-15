Закон о налогах для самозанятых россиян могут принять до конца 2018 года

Глава комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что законопроект о налогах для самозанятых могут принять до конца 2018 года.

Он указал, что будет предложен «максимально простой механизм» без отчетности. Налог можно будет оплатить с мобильного телефона. По словам депутата, в России 82 миллиона трудоспособных людей. Работают только 52 миллиона человек. Он сделал вывод, что оставшиеся 30 миллионов человек получают доходы, но не платят налоги.

В Государственную Думу внесли проект о введении налога на профессиональный доход. Его поручил проработать глава министерства экономического развития России Максим Орешкин. Он указал, что на первом этапе налогообложение будет распространятся на людей, которые ведут деятельность без найма сотрудников по трудовому договору. Во втором этапе в группу войдут семейный бизнес, самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие без найма по трудовому договору.

Законопроект предполагает экспериментально ввести новый режим на срок с 1 января 2019 года до 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Он предполагает налогообложение для самозанятых граждан, в том числе и индивидуальных предпринимателей, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Ставка на доход от продажи товаров и услуг для физических лиц составит четыре процента, для ИП и юридических лиц — шесть процентов.