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18:47   15 Октября 2018
Россия

Путин поручил следователям проверить контракты на строительство ЦКАД

Путин поручил следователям проверить контракты на строительство ЦКАД

Российский лидер Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре, Следственному комитету и Счетной палате проверить, соблюдались ли интересы страны при заключении контрактов на строительство Центральной кольцевой автодороги.

Прокуроры и следователи выяснят, соблюдали ли интересы РФ при заключении и выполнении государственных контрактов, а также обоснованность увеличения стоимости строительства ЦКАД. Генпрокуратуре, СКР и Счетной палате нужно выполнить поручение президента до 15 января 2019 года. 

Президент РФ поручил правительству не только сформировать оперативный штаб для завершения строительства Центральной кольцевой автодороги, но и принять меры, чтобы стоимость проекта не росла. Доклад Путину о работе штаба предоставят до 1 декабря 2018 года. 

Столичному правительству и органам исполнительной власти поручили синхронизировать инфраструктурные проекты — строительство ЦКАД и железных дорог Московского транспортного узла. Поручение адресовали премьер-министру Дмитрию Медведеву, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Первый доклад обнародуют 15 января 2019 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #генпрокуратура #скр #цкад

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