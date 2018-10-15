Мать Кокорина попросила для своего сына публичного наказания вместо тюрьмы

Мать известного российского футболиста Александра и его младшего брата Кирилла Кокориных заявила, что готова поменяться с ними местами и принять вместе с сыновьями публичное наказание в связи с поступками сыновей.

«Но не нужно закрывать их от общества», — подчеркнула Светлана Кокорина.

Такое заявление женщина сделала в понедельник в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК). По словам матери футболиста, причиной драки братьев Кокориных с чиновниками послужила провокация. Она отметила, что на видео без звука этого не понятно. Однако молодых людей, по словам женщины, явно спровоцировано.