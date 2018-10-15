Мать Кокорина попросила для своего сына публичного наказания вместо тюрьмы
Мать известного российского футболиста Александра и его младшего брата Кирилла Кокориных заявила, что готова поменяться с ними местами и принять вместе с сыновьями публичное наказание в связи с поступками сыновей.
«Но не нужно закрывать их от общества», — подчеркнула Светлана Кокорина.
Такое заявление женщина сделала в понедельник в эфире телеканала Россия-1 (ВГТРК). По словам матери футболиста, причиной драки братьев Кокориных с чиновниками послужила провокация. Она отметила, что на видео без звука этого не понятно. Однако молодых людей, по словам женщины, явно спровоцировано.
«В мужской компании заведено, что когда тебя оскорбляют, ты отвечаешь», — добавила мать арестованных братьев.