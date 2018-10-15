Полиция Турции рассматривает версию о растворении тела пропавшего саудовского журналиста в кислоте

Правоохранительные органы Турции, которые расследуют пропажу саудовского журналиста Джамала Хашогги, рассматривают версию о растворении его тела в кислоте. Об этом говорят турецкие СМИ.

Ранее полиция считала версию фантастикой, однако сейчас активно ее проверяют.

Представитель СМИ пропал 2 октября. Хашогги известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии. В день пропажи он находился в генеральном консульстве королевства для получения документов о разводе. Однако из здания он так и не вернулся.

Власти страны ведут розыск. Министерство иностранных дел Турции вызвали посла Саудовской Аравии для получения информации о местоположении журналиста, однако посол ответил, что он не владеет данными. Турецкие власти считают, что его убили. Американские СМИ говорят о том, что убийство было спланировано заранее, а преступление организовано 15 саудоаравийцами.