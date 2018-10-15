Актер Алек Болдуин призвал «мирно и законно» свергнуть Трампа

Знаменитый голливудский Алек Болдуин выступил на вечере по сбору денежный средств в Демократической партии в Нью-Гэмпшире.

Артист, известный своими пародиями главу Белого дома Дональда Трампа на шоу Saturday Night Live, произнес весьма провокационную речь. Об этом сообщает Time.

В частности, Болдуин призвал «мирно и законно свергнуть правительство действующего президента Соединенных Штатов. Кроме того, звезда экрана осудил иммиграционную политику главы государства, и заявил о грабеже федеральных средств и ущемлении прав женщин в стране при Трампе.