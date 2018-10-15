Мы в соц.сетях:
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
18:21   15 Октября 2018
Весь мир

Актер Алек Болдуин призвал «мирно и законно» свергнуть Трампа

Актер Алек Болдуин призвал «мирно и законно» свергнуть Трампа

Знаменитый голливудский Алек Болдуин выступил на вечере по сбору денежный средств в Демократической партии в Нью-Гэмпшире.

Артист, известный своими пародиями главу Белого дома Дональда Трампа на шоу Saturday Night Live, произнес весьма провокационную речь. Об этом сообщает Time.

В частности, Болдуин призвал «мирно и законно свергнуть правительство действующего президента Соединенных Штатов. Кроме того, звезда экрана осудил иммиграционную политику главы государства, и заявил о грабеже федеральных средств и ущемлении прав женщин в стране при Трампе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#сша #трамп #алек болдуин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...