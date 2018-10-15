Запуск следующего «Союза» готовят на Байконуре — источник

Подготовка к запуску космического корабля «Союз МС-11» стартовала на Байконуре. Запуск готовят несмотря на аварию ракеты «Союз-ФГ» на старте 11 октября.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на космодроме​​​.

«Сегодня на космодроме Байконур сотрудники РКК «Энергия» им. С.П. Королева и филиала корпорации – Завода экспериментального машиностроения – приступили к выполнению комплекса технологических операций по подготовке к запуску транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11»— сказал источник.

По его словам, сейчас проводится проверка исходного состояния систем корабля и их пробное включение. Собеседник агенства добавил, что график подготовки организован на основании планов запусков к МКС еще до аварии «Союза-ФГ».

Сейчас обсуждается возможный перенос запуска следующего грузового корабля «Прогресс МС-10» на середину ноября. Изначально корабль должны были запустить 31 октября, но до выяснения причин аварии все пуски ракет «Союз-ФГ» заморожены.

Напомним, 11 октября на старте ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» и экипажем МКС произошла авария. Она стала стала первой в истории современной РФ в пилотируемой космонавтике​​​.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно призмелились на территории Казахстана. Никто не пострадал. Госкомиссия во главе с Дмитрием Рогозиным расследует инцидент.