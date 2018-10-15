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Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

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 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

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18:14   15 Октября 2018
Россия

Минюст разработал законопроект о возмещении процессуальных издержек

Минюст разработал законопроект о возмещении процессуальных издержек

Министерство юстиций РФ предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, которые предусматривают закрепление обязанности суда взыскивать процессуальные издержки.

Законопроект доступен на федеральном портале проектов нормативных актов. Суд будет взыскивать издержки, связанные с производством по уголовному делу. В частности это касается оплаты работы адвокатов. В пояснительной записке указано, что изменения помогут «обеспечить возвратность средств федерального бюджета, предусмотренных на увеличение вознаграждения адвокатов, осуществляющих уголовную защиту по назначению, а также рациональное и целевое расходование этих средств».

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Автор: Анна Манц
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