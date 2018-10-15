Минюст разработал законопроект о возмещении процессуальных издержек

Министерство юстиций РФ предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс России, которые предусматривают закрепление обязанности суда взыскивать процессуальные издержки.

Законопроект доступен на федеральном портале проектов нормативных актов. Суд будет взыскивать издержки, связанные с производством по уголовному делу. В частности это касается оплаты работы адвокатов. В пояснительной записке указано, что изменения помогут «обеспечить возвратность средств федерального бюджета, предусмотренных на увеличение вознаграждения адвокатов, осуществляющих уголовную защиту по назначению, а также рациональное и целевое расходование этих средств».