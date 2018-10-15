Посетившим Нагорный Карабах россиянкам запретили въезд в Азербайджан

Министерство иностранных дел Азербайджана включило первого заместителя председателя комитета ГД по международным делам Светлану Журову, писательницу Людмилу Улицкую и учредительницу Фонда помощи хосписам «Вера» Анну Федермессер в список нежелательных лиц за грубое нарушение законодательства республики.

По информации МИД Азербайджана, россиянки незаконно посетили Нагорный Карабах в рамках инициативы супруги премьер-министра Армении Анны Пашинян «Женщины за мир». Внешнеполитическое ведомство предупреждало, что включит женщин в список нежелательных лиц, если они посетят непризнанное Баку государство в Закавказье.

Конфликт между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда автономная область объявила, что выходит из состава Азербайджанской ССР. Баку хочет восстановить территориальную целостность Азербайджана, поэтому строго следит за гражданами, посетившими Нагорный Карабах. Согласно законодательству республики, таким гражданам грозят санкции от запрета на въезд в Азербайджан до тюрьмы.