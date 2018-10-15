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17:54   15 Октября 2018
Весь мир

Новый режим санкций за кибератаки могут применять внутри ЕС — Моргини

Новый режим санкций за кибератаки могут применять внутри ЕС — Моргини

Новый санкционный режим ЕС против причастных к созданию и применению химоружия, может применяться внутри союза.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС по иностранным делам Федерику Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза.

«Это легальные рамки, которые дают нам возможность вводить санкции против любого человека и [в случаях применения химоружия] где угодно - внутри ЕС, или в конфликтных зонах, или на другом конце света», — сказала Моргини.

Она подчеркнула, что такое решение — часть борьбы союза с распространением запрещенных химических веществ.

Сегодня министры иностранных дел 28 стран Евросоюза в Люксембурге одобрили новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, которые ответственны за создание и применение химоружия. Механизм санкции разрабатывался с конца июля. Такое решение принято через день после окончания в Гааге экстренной сессии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Она была созвана по инициативе Великобритании и США в связи с «делом Скрипалей» и обвинениями о применении химического оружия правительственными силами в САР.

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #могерини #химоружие #совет ес

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