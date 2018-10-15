Счетная палата заключила проект бюджета на трехлетний период. Российским регионам в 2019 году выделят 397 миллиардов 600 миллионов рублей на реализацию национальных проектов.

По информации Счетной палаты, в рамках национальных проектов на 2019 год законопроектом предусмотрели трансферты субъектам в объеме почти 400 миллиардов рублей, на 2020 год — 468 миллиардов 100 миллионов рублей и на 2021 год — 389 миллиардов 900 миллионов рублей.

Общий объем распределенных межбюджетных трансфертов в 2019 году составит триллион 486 миллиардов 500 миллионов рублей, в 2020 году — триллион 465 миллиардов 900 миллионов рублей и в 2021 году — триллион 365 миллиардов 800 миллионов рублей. Правительство, чтобы выполнить майский указ российского лидера, планирует за шесть лет реализовать 12 национальных проектов.