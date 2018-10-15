Рогозин предоставит информацию о расследовании аварии на «Союзе» партнерам из США и ЕС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал предоставить всю информацию о результатах работы российский экспертов в расследовании аварии на «Союзе».

Сообщение об этом опубликовали на сайте государственной корпорации. Европейские и американские партнеры получат также сведения о «принятых мерах для восстановления надежности ракет-носителей семейства «Союз» для обеспечения безопасной доставки экипажей на Международную космическую станцию».

11 октября состоялся запуск ракеты с аэродрома Байконур. Новый экипаж должен был быть доставлен на Международную космическую станцию, однако вторая ступень двигателя отказала. Система аварийной эвакуации сработала в штатном режиме. Аварийная посадка состоялась в Казахстане. Перегрузки при посадке достигли семи g. Экипаж жив, медики не обнаружили травм.