Евросоюз рассматривает меры по усилению реакции на кибератаки — Могерини

Европейский союз сейчас рассматривает меры по усилению реакции сообщества на кибератаки.

Об этом сообщила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Это находится в процессе обсуждения. Мы обсуждаем, как усилить наш ответ на кибератаки, которые угрожают безопасности ЕС», — сказала дипломат.

Совет министров иностранных дел 28 стран Евросоюза прошел сегодня в Люксембурге.

Также сегодня главы МИД ЕС одобрили новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, которые ответственны за создание и применение химического оружия.