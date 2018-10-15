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 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

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17:31   15 Октября 2018
Весь мир

Евросоюз рассматривает меры по усилению реакции на кибератаки — Могерини

Евросоюз рассматривает меры по усилению реакции на кибератаки — Могерини

Европейский союз сейчас рассматривает меры по усилению реакции сообщества на кибератаки.

Об этом сообщила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Это находится в процессе обсуждения. Мы обсуждаем, как усилить наш ответ на кибератаки, которые угрожают безопасности ЕС», — сказала дипломат.

Совет министров иностранных дел 28 стран Евросоюза прошел сегодня в Люксембурге.

Также сегодня главы МИД ЕС одобрили новый режим введения санкций против физических и юридических лиц, которые ответственны за создание и применение химического оружия.

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #могерини #совет ес #кибератаки

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