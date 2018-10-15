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 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

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17:29   15 Октября 2018
Россия

Президент подписал указ об упразднении ЗАТО Михайловский под Саратовом

Президент подписал указ об упразднении ЗАТО Михайловский под Саратовом

Российский лидер Владимир Путин распорядился упразднить закрытое административно-территориальное образование — поселок Михайловский Саратовской области. Данный указ появился в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что правительству России президент поручил совместно с кабмином Саратовской области за полгода провести мероприятия, которые нужны для упразднения ЗАТО. Кроме того, с целью обеспечения сбалансированности бюджета округа Михайловский обеспечить выделение области межбюджетных денежных трансфертов в 24,489 миллиона рублей в следующем году, а также 21,873 миллиона рублей уже в 2020 году.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #зато михайловский

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