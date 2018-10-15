Президент подписал указ об упразднении ЗАТО Михайловский под Саратовом

Российский лидер Владимир Путин распорядился упразднить закрытое административно-территориальное образование — поселок Михайловский Саратовской области. Данный указ появился в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что правительству России президент поручил совместно с кабмином Саратовской области за полгода провести мероприятия, которые нужны для упразднения ЗАТО. Кроме того, с целью обеспечения сбалансированности бюджета округа Михайловский обеспечить выделение области межбюджетных денежных трансфертов в 24,489 миллиона рублей в следующем году, а также 21,873 миллиона рублей уже в 2020 году.