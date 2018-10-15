Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в III квартале до 10 451 рубля

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением увеличить прожиточный минимум на душу населения в III квартале 2018 года до 10 451 рубля, то есть на 0,1 процент в сравнении со II кварталом.

Для трудоспособного население предлагается уровень в 11 310 рублей, для пенсионеров — 8 615 рублей и для детей — 10 302 рубля. Прожиточный минимум во II квартале составлял 10 444 рубля.

В документе подчеркивается, что такое небольшое увеличение предлагается из-за роста стоимости на непродовольственные товары на 1,2 процента, а услуг на 1,6 процента. Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения снизилась на 1,3 процента.