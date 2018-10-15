Мы в соц.сетях:
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
17:20   15 Октября 2018
Россия

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в III квартале до 10 451 рубля

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум в III квартале до 10 451 рубля

Министерство труда и социальной защиты России выступило с предложением увеличить прожиточный минимум на душу населения в III квартале 2018 года до 10 451 рубля, то есть на 0,1 процент в сравнении со II кварталом.

Для трудоспособного население предлагается уровень в 11 310 рублей, для пенсионеров — 8 615 рублей и для детей — 10 302 рубля. Прожиточный минимум во II квартале составлял 10 444 рубля.

В документе подчеркивается, что такое небольшое увеличение предлагается из-за роста стоимости на непродовольственные товары на 1,2 процента, а услуг на 1,6 процента. Стоимость продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения снизилась на 1,3 процента. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#деньги #минтруд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...