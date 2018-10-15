Суд приговорил к двум годам колонии «борзого директора», на которого жаловались Путину

Владелец Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денис Кокорин, который заявил, что не выплатит зарплату работникам, пока об этом его не попросит лично президент РФ Владимир Путин, получил два года колонии общего режима. Об этом рассказали в Тагилстроевском районном суде.

Кокорину также предстоит заплатить полмиллиона рублей штрафа. В понедельник суд признал бизнесмена виновным в уклонении от налогов и невыплате зарплаты.

Как заявили в суде следователи, с декабря 2015 по январь 2017 года на предприятии, которое учредил осужденный, возникла задолженность по зарплате перед около 280 работниками на сумму около 7,5 миллионов рублей. Также бизнесмену вменяется то, что с октября 2016 по январь 2017 года он уклонялся от налогов. Кроме того, следствие вскрыло мошенническую схему, реализованную на предприятии.