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 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

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17:11   15 Октября 2018
Весь мир

США хотят заключить новый договор с Ираном

США хотят заключить новый договор с Ираном

Вашингтон готов на «очень многое» в обмен на заключение нового договора с Тегераном, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По его словам, новый договор должен учитывать все озабоченности Вашингтона, в том числе в вопросах иранской ракетной программы.

Хук напомнил, что США покинули Совместный всеобъемлющий план действий, потому что Иран вынес ракетную программу за скобки ядерного соглашения и «не заслужил доверия международного сообщества».

«Это было большой ошибкой», — отметил спецпредставитель США по Ирану.

Вашингтон хочет заключить новый договор с Тегераном. Хук подчеркнул, что СВПД должны были представить конгрессу как договор о нераспространении, а не соглашение. США «очень плотно работают» с партнерами на Ближнем Востоке и ищут договор, который отреагирует на все действия Ирана.

«Ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке станет гораздо лучше», — сказал Хук.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #иран #договор #свпд

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