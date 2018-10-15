США хотят заключить новый договор с Ираном

Вашингтон готов на «очень многое» в обмен на заключение нового договора с Тегераном, сообщил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По его словам, новый договор должен учитывать все озабоченности Вашингтона, в том числе в вопросах иранской ракетной программы.

Хук напомнил, что США покинули Совместный всеобъемлющий план действий, потому что Иран вынес ракетную программу за скобки ядерного соглашения и «не заслужил доверия международного сообщества».

«Это было большой ошибкой», — отметил спецпредставитель США по Ирану.

Вашингтон хочет заключить новый договор с Тегераном. Хук подчеркнул, что СВПД должны были представить конгрессу как договор о нераспространении, а не соглашение. США «очень плотно работают» с партнерами на Ближнем Востоке и ищут договор, который отреагирует на все действия Ирана.