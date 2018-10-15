Мы в соц.сетях:
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
17:09   15 Октября 2018
Россия

Ространснадзор выписал штрафы на сумму 2,3 миллиарда рублей за три месяца

Ространснадзор выписал штрафы на сумму 2,3 миллиарда рублей за три месяца

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта опубликовала сообщение, согласно которому за последние три месяца ведомство выявило более 320 тысяч нарушителей по государственной системе «Платон». Общая сумма штрафов составила 2,3 миллиарда рублей.

Ространснадзор наделили полномочиями по контролю за нарушениям и вынесению штрафов по системе в июле. Штрафы и плата за пользование федеральными дорогами переводятся в федеральный дорожный фонд и используются для ремонта, строительства и реконструкции дорожного полотна.

В сообщении ведомства указано, что увеличение сборов произошло благодаря усилению контроля. Также стало меньше перевозчиков, которые не зарегистрированы в системе «Платон». Генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков указал, что количество регистрации российских машин превысило 50 процентов. Около 60 процентов — физические лица.

Заместитель руководителя службы Асланбек Ахохов указал, что идет работа с Федеральной таможенной службой. Это необходимо для исключения неоплаты штрафов иностранными грузоперевозчиками.

Больше всего нарушений сделано грузоперевозчиками Татарстана, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Более половины штрафов получили незарегистрированные в системе ТС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#нарушения #штраф #большегруз #ространснадзор #платон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...