Ространснадзор выписал штрафы на сумму 2,3 миллиарда рублей за три месяца

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта опубликовала сообщение, согласно которому за последние три месяца ведомство выявило более 320 тысяч нарушителей по государственной системе «Платон». Общая сумма штрафов составила 2,3 миллиарда рублей.

Ространснадзор наделили полномочиями по контролю за нарушениям и вынесению штрафов по системе в июле. Штрафы и плата за пользование федеральными дорогами переводятся в федеральный дорожный фонд и используются для ремонта, строительства и реконструкции дорожного полотна.

В сообщении ведомства указано, что увеличение сборов произошло благодаря усилению контроля. Также стало меньше перевозчиков, которые не зарегистрированы в системе «Платон». Генеральный директор компании «РТ-Инвест Транспортные Системы» Антон Замков указал, что количество регистрации российских машин превысило 50 процентов. Около 60 процентов — физические лица.

Заместитель руководителя службы Асланбек Ахохов указал, что идет работа с Федеральной таможенной службой. Это необходимо для исключения неоплаты штрафов иностранными грузоперевозчиками.

Больше всего нарушений сделано грузоперевозчиками Татарстана, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей. Более половины штрафов получили незарегистрированные в системе ТС.