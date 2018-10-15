Совет ЕС продлил срок европейской миссии в Ираке до 2020 года

Совет Евросоюза продлил мандат европейской миссии (EUAM) в Ираке до 17 апреля 2020 года, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу совета.

Совет глав МИД 28 стран ЕС в Люксембурге решил продлить миссию, которая была создана в 2017 году. Ее цель — помощь властям Ирака в реализации гражданских аспектов стратегии нацбезопасности страны. Миссия завершится 17 апреля 2020 года.

Совет определил бюджет программы в 64,8 миллиардов евро на период с 18 октября текущего года до 17 апреля 2020 года. В заявлении пресс-службы отмечается, что совет обновил мандат EUAM с учетом опыта прошлого года миссии.