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 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

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16:46   15 Октября 2018
Весь мир

Совет ЕС продлил срок европейской миссии в Ираке до 2020 года

Совет ЕС продлил срок европейской миссии в Ираке до 2020 года

Совет Евросоюза продлил мандат европейской миссии (EUAM) в Ираке до 17 апреля 2020 года, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на пресс-службу совета.

Совет глав МИД 28 стран ЕС в Люксембурге решил продлить миссию, которая была создана в 2017 году. Ее цель — помощь властям Ирака в реализации гражданских аспектов стратегии нацбезопасности страны. Миссия завершится 17 апреля 2020 года.

Совет определил бюджет программы в 64,8 миллиардов евро на период с 18 октября текущего года до 17 апреля 2020 года. В заявлении пресс-службы отмечается, что совет обновил мандат EUAM с учетом опыта прошлого года миссии.

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #ирак #миссия #совет ес #euam

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