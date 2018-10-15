Новый закон о СМИ бессмыслен и не нужен — глава СПЧ

Новый закон о СМИ, проект которого депутаты Госдумы планируют рассмотреть в 2019 году, бессмыслен и не нужен. Такое заявление сделал глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте РФ Михаил Федотов.

В ходе круглого стола «Нужен ли России новый закон о СМИ?» в Петербурге омбудсмен сравнил идею принять этот закон с изменением Конституции. Он отметил, что в России до сих пор не реализованы многие конституционные нормы, поэтому, по его мнению, нужно сначала научиться жить по существующему закону о СМИ, «а уж потом думать о новом».

«Не вижу перспектив у данной истории, нет смысла, нет задачи, которую нужно решить», — сказал правозащитник.

По словам Федотова, преимущество действующего закона о СМИ состоит в том, что он в равной степени работает как на электронные СМИ, так на районную газету, и на многотиражку.

«Районки многотиражки, многие региональные издания погибнут. Любое изменение приведет к мору среди средств массовой информации, — отметил глава СПЧ. — Изменение закона о СМИ оставит без работы большое количество журналистов».

Ранее Союз журналистов и Торгово-промышленная палата объявили о начале работы над проектом нового закона о СМИ. Документ планируется вынести на весеннюю сессию Госдумы в 2019 году.

Федотов был одним из авторов действующего закона о СМИ.