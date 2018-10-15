Аксенов встретился с премьер-министром САР и губернатором провинции Латакия

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Сирию встретился с премьер-министром страны Имадом Хамисом и губернатором провинции Латакия Ибрагимом Худером Ал-Салемом.

Об этом он написал в Twitter:

В рамках рабочего визита в Сирийскую Арабскую Республику провел встречи с премьер-министром страны Имадом Хамисом и губернатором провинции Латакия Ибрагимом Худером Ал-Салемом. https://t.co/9EA7vq7ygB #Крым #Россия pic.twitter.com/RoB3cXz8r8 — Сергей Аксёнов (@aksenov_sv) 15 октября 2018 г.

Он выразил уверенность, что под руководством президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и при поддержке российского лидера Владимира Путина сирийский конфликт будет урегулирован. Аксенов пригласил коллег из Сирии поучаствовать в V Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в апреле следующего года.

Сегодня делегация из Крыма, в составе министров и депутатов Государственного Совета Республики Крым во главе с председателем Владимиром Константиновым, посетила конструктивные совещания в Дамаске. Глава Крыма выразил уверенность, что «у нас много направлений для сотрудничества как в общегосударственных масштабах, так и в региональных». По обсуждаемым вопросам будут созданы рабочие группы и соглашения.