Мы в соц.сетях:
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

Затулин: Разрыв отношений РПЦ и Константинополя — трагедия для православного мира

 РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами

РПЦ: Константинополь руководствуется политическими мотивами
Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

Тягнибок отказался от участия в выборах президента Украины из-за негативного имиджа

 Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск

Увеличилось число погибших в ЛНР детей с начала конфликта в Донбассе — Луганск
Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

Боевики ИГ* взяли в плен 700 человек в Сирии — Савченко

 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
16:28   15 Октября 2018
Россия

Аксенов встретился с премьер-министром САР и губернатором провинции Латакия

Аксенов встретился с премьер-министром САР и губернатором провинции Латакия

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Сирию встретился с премьер-министром страны Имадом Хамисом и губернатором провинции Латакия Ибрагимом Худером Ал-Салемом.

Об этом он написал в Twitter:

 

Он выразил уверенность, что под руководством президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада и при поддержке российского лидера Владимира Путина сирийский конфликт будет урегулирован. Аксенов пригласил коллег из Сирии поучаствовать в  V Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет в апреле следующего года.

Сегодня делегация из Крыма, в составе министров и депутатов Государственного Совета Республики Крым во главе с председателем Владимиром Константиновым, посетила конструктивные совещания в Дамаске. Глава Крыма выразил уверенность, что «у нас много направлений для сотрудничества как в общегосударственных масштабах, так и в региональных». По обсуждаемым вопросам будут созданы рабочие группы и соглашения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сирия #крым #сар #аксенов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...