Полиция Кельна штурмовала аптеку

Очевидцы услышали выстрелы у аптеки возле главного железнодорожного вокзала в городе Кельне , где мужчина взял женщину в заложники.

Кризисные подразделения «установили контакт» с преступником и пытались договориться отпустить заложницу. Полиция штурмовала аптеку. Мужчину задержали. Пострадала заложница — подросток. Ее госпитализировали. Полицейские попросили людей избегать район вокзала до выяснения всех обстоятельств случившегося.

The latest from Cologne: German police said a man believed to be armed had taken a woman hostage in a pharmacy. Crisis and negotiation units are here at the scene and "have made contact with the attacker," police added. The station was closed off to all passengers and trains. pic.twitter.com/XzDHs5KvaO