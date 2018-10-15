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16:11   15 Октября 2018
Россия

Кабмин одобрил поправки к законопроекту о запрете возврата непроданных товаров

Кабмин одобрил поправки к законопроекту о запрете возврата непроданных товаров

Первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что правительство поддержало поправки ко второму чтению законопроекта о запрете возврата нереализованной продукции поставщикам.

Он указал, что в дискуссии участвовали председатель правительства и глава Государственной Думы. Изменения включили в себя смягчение изначальной формулировки — запрет на возврат распространяется только на продовольственные товары, у которых срок хранения менее 30 дней. Первый вариант документа предполагал распространить запрет на все продукты. Депутат отметил, что изменения будут внесены на рассмотрение в Госдуму, где их поддержат.

Инициатором законопроекта выступила группа депутатов, которую возглавила заместитель председателя парламента Ирина Яровая. 24 июля закон приняли в первом чтении.

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Автор: Анна Манц
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