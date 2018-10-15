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16:24   15 Октября 2018
Весь мир

Сделку по Brexit не подпишут 17 октября — премьер-министр Ирландии

Сделку по Brexit не подпишут 17 октября — премьер-министр Ирландии

Соглашение по Brexit осуществится не раньше ноября или декабря. Об этом сообщает агентство Франс-пресс со ссылкой на заявление премьера Ирландии Лео Варадкара.

«Я всегда считал, что это маловероятно. Я считаю, что ноябрь, декабрь является лучшей возможностью для сделки, но это динамичная ситуация», — заявил Вардакар журналистам.

Напомним, соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза нужно было достичь к 17 октября. При этом глава МИД Великобритании Джереми Хант во вторник заявил, что разногласия между ЕС и британской стороной по Brexit все еще есть.

В частности, чтобы достичь договоренности с Лондоном, нужно решить вопрос Северной Ирландии и статусе границы между этим регионом Великобритании и входящей в ЕС Республики Ирландия

Если переговоры между союзом и Великобританией о их разъединении не закончатся к ноябрю, соглашение по выходу может не вступить в силу к 29 марта 2019 года, что повлечет «жесткий» Brexit. Это максимально неблагоприятный для Великобритании способа развода с Евросоюзом.

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Автор: Арсений Аскольский
#евросоюз #великобритания #brexit #ирландия #варадкар

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