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 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

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 Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии пропажу саудовского журналиста
16:06   15 Октября 2018
Весь мир

Трамп отправил госсекретаря США к королю Саудовской Аравии

Трамп отправил госсекретаря США к королю Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что король Саудовской Аравии не знает, что случилось с саудовским оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги.

По его словам, король Саудовской Аравии сказал, что Эр-Рияд тесно сотрудничает с Анкарой, чтобы разобраться в случившемся. Президент США подчеркнул, что немедленно отправляет американского государственного секретаря Майкла Помпео на встречу с королем Саудовской Аравии.

 

Журналист Джамаль Хашогги пропал в Стамбуле. Турецкие дипломатические круги сообщили, что консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно убили оппозиционного журналиста, обыщут во второй половине понедельника, 15 октября.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #турция #трамп #саудовская аравия

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