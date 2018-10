Трамп отправил госсекретаря США к королю Саудовской Аравии

Американский лидер Дональд Трамп написал в Twitter, что король Саудовской Аравии не знает, что случилось с саудовским оппозиционным журналистом Джамалем Хашогги.

По его словам, король Саудовской Аравии сказал, что Эр-Рияд тесно сотрудничает с Анкарой, чтобы разобраться в случившемся. Президент США подчеркнул, что немедленно отправляет американского государственного секретаря Майкла Помпео на встречу с королем Саудовской Аравии.

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!